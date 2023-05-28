2023/05/28 | 19:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت أول طائرة ركاب صينية الصنع بأول رحلة تجارية لها، الأحد، حيث تتطلع الصين إلى منافسة عمالقة الصناعة مثل بوينغ، وإيرباص في سوق الطائرات العالمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول طائرة ركاب صينية تكمل رحلتها التاريخية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول طائرة ركاب صينية تكمل رحلتها التاريخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).