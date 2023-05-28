2023/05/28 | 20:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u1X8WzmwgZ8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | الاتراك يجددون انتخاب اردوغان رئيساً لولاية جديدة تمتد 5 سنوات | اخبار الثامنة 2023/5/28) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاجل | الاتراك يجددون انتخاب اردوغان رئيساً لولاية جديدة تمتد 5 سنوات | اخبار الثامنة 2023/5/28) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).