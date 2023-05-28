تفاعل مع رد فعل أحمد حجازي عند تدافع جماهير اتحاد جدة خلال احتفالها بلقب الدوري السعودي

2023/05/28 | 20:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغرّدون على منصة تويتر فيديو يظهر رد فعل اللاعب أحمد حجازي عند تدافع جماهير نادي اتحاد جدة، خلال احتفالها بتحقيق لقب دوري "روشن" السعودي، لموسم 2023/2022، مما أثار تفاعلاً.

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