الطاقة النيابية تنتقد دعوة الكهرباء بترشيد الاستهلاك وتحث على تفعيل الجباية الحديثة

2023/05/28 | 20:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنتقد عضو في لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، دعوة وزارة الكهرباء للمواطنين بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية دون تفعيل للجباية.

وقال عضو اللجنة هاتف سهر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اللجنة اجتمعت الاسبوع الماضي بوزير الكهرباء وتم التطرق للحديث هم تجهيز الطاقة”.

وأضاف “نؤكد ان دعوة وزارة الكهرباء لترشيد الاستهلاك لا تتعدى كونها دعوة فقط ونحن بحاجة الى حملة تثقيفية ترشيدية اعلامية كبيرة للمواطنين بضرورة الترشيد”.

وأشار سهر الى “الحاجة الى تجديد وتحديث آلية جباية أجور الكهرباء والتفريق بين المواطن البسيط والمواطن من أصحاب الدخل العالي، فضلا عن الفصل بين المواقع الصناعية والتجارية والمنازل”.

وأكد ان قضية الترشيد قضية عالمية وان تفعيلها لا يكون الا بطرق الجباية الحديثة وتفعيلها”.

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