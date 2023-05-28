أردوغان يفوز في الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية

2023/05/28 | 20:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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فاز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية، بعد منافسة شديدة مع زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

وفتحت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا أبوابها صباح اليوم الأحد، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم في جميع الولايات التركية وفي المعابر الحدودية والمطارات.

وتنافس في هذه الجولة الثانية كل من المرشح عن تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، والمرشح عن تحالف الشعب زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.

ويفوز بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على أكثرية الأصوات، علما بأن تركيا تشهد تنظيم الجولة الثانية للمرة الأولى في تاريخها عقب فشل أي من المرشحين بالحصول على نسبة 50%+1 في الجولة الأولى.

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