البحرية تلقي القبض على صيادين إيرانيين ضمن المياه الاقليمية

2023/05/28 | 20:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناعلنت قيادة قاعدة ام قصر البحرية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على صيادين يحملون الجنسية الإيرانية ضمن المياه الإقليمية العراقية .

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