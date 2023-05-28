الجفاف يضرب عمق بابل ويصل الى الابار.. عطش وتحذير من خسائر كبيرة-عاجل

2023/05/28 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت الحكومة المحلية في محافظة بابل عن جفاف الماء بأغلب قرى المحافظة ما جعلها تعاني شحة مائية كبيرة سيما بعد انخفاض مياه عمود شط الحلة وهو اساس توريد المياه لها.

وحذر النائب الأول للمحافظ حسن منديل عبر (بغداد اليوم) من معاناة تنتظر بابل في صيف قال عنه انه "قاسٍ والجفاف طال مياه الآبار ما جعل المياه الجوفية بها نقص فضلا عن ان أغلبها مالح بشكل كبير".

وأضاف منديل، ان :"بابل ومحافظات أخرى ستشهد خسائر كبيرة بالزراعة والثروة الحيوانية جراء انخفاض المياه دون وجود أي حلول للسياسة المائية".

يشار الى ان الامم المتحدة كانت قد حذرت في وقت سابق من ان العراق يواجه حالياً أسوأ موجة جفاف في العصر الحديث، مشيرة إلى تناقص حاد في كميات حصة الفرد العراقي من المياه.

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