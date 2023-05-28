تشكيله الشباب في مواجهة أنكلترا الليلة

2023/05/28 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الجهاز الفني التشكيلة الاساسية لمنتخب الشباب بمواجهة نظيره الانجليزي ضمن منافسات المجموعة الخامسة في نهائيات كاس العالم دون 20 عاماً في الأرجنتين.

وستبدأ المباراة في الساعة ٩:٠٠ مساءً بتوقيت بغداد.

وفي نفس الوقت، تقام المباراة الأخرى بنفس المجموعة، بين منتخبي تونس وأوروجواي على ملعب "مالفيناس أرجنتيناس".

ويدخل أسود الرافدين المباراة في ذيل الترتيب بدون نقاط، لتعويض ما فاتهم في المباراتين الماضيتين، بعد السقوط في فخ الهزيمة أمام أوروجواي (0-4) وتونس (0-3)، وسيلعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية هذه المرة رغم قوة الفريق المنافس.

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