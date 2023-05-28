مع تنامي خلافات الموازنة.. الاطار يجتمع بحضور السوداني

2023/05/28 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اجتمع قادة قوى الإطار التنسيقي بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة عدة ملفات أبرزها مشروع قانون الموازنة المالية.

وعقد الاجتماع بمكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.

ويعد قانون الموازنة الملف الضاغط على مجلس النواب والحكومة بعد رفض اقليم كردستان لتعديل اللجنة المالية النيابية للمادتين 13 و14 في الموازنة والخاصتين بالاقليم.

وأعتبر وزير المالية والاقتصاد في كردستان آوات شيخ جناب، اليوم، أن أي تغييرات تطرأ على أي مادة في الموازنة خارج الاتفاقات المبرمة بين اربيل وبغداد تُعد "غير قانونية" هدفها تعكير الأجواء الإيجابية الحالية بين اربيل وبغداد، وإفتعال مشكلة بينهما.

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