2023/05/28 | 20:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد الاطار التنسيقي، اليوم الاحد، على ضرورة حسم مشروع قانون الموازنة بأسرع وقت ممكن ، لصلته المباشرة بعمل الحكومة وأمور المواطنين اليومية.وذكر بيان للاطار تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، ان “الاطار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطار التنسيقي يشدد على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يشدد على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يشدد على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).