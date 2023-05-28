قبل الإعلان الرسمي.. أمير قطر يُهنئ إردوغان

2023/05/28 | 20:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنَّأَ أمير قطر، تيمم بن حمد آل ثاني، الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بـ"الفوز" في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، قبل صدور إعلان رسمي بذلك، لكن النتائج الأولية أشارت إلى تقدم إردوغان على منافسه، كمال كليتشدار أوغلو

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