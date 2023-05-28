5 أشياء يجب عليك القيام بها قبل بيع منزلك في كندا

2023/05/28 | 20:28 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار ارتفاع ديون الأسر المعيشية وتكلفة المعيشة، تتزايد المخاوف من حدوث ركود يلوح في الأفق.سلط بنك كندا الضوء على الضغوط المالية التي تواجهها الأسر الكندية باعتبارها أحد المخاطر الرئيسية في المراجعة المالية الصادرة عنه في 18 مايو، ويذكر تقرير مماثل من RBC Economics صدر في 3 مايو مخاوف اقتصادية إضافية بشأن ديون الأسر […]

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