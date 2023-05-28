ترجيحات بتدخل امريكي.. خلافات الموازنة تنذر بأزمة كبيرة والأنظار تتجه للإطار

2023/05/28 | 20:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سيف مجيدما تزال العملية السياسية في العراق غير مستقرة، حتى بعد تشكيل حكومة جديدة باغلبية تامة وعقد اتفاق شامل بين المكونات الثلاثة الاكبر ضمن ائتلاف ادارة الدولة لإنجاحها، إلا ان الخلافات تظهر بين تارة واخرى لتعقد المشهد السياسي، وأبرزها الخلاف الأخير حول الموازنة، وفيما ذهب رؤى محللين إلى هذه الخلافات لن تكون عائقا […]

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خلافات الموازنة تنذر بأزمة كبيرة والأنظار تتجه للإطار أولاً على ايرث نيوز.

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