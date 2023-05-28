أردوغان في خطاب النصر: الشعب التركي هو الفائز بالانتخابات ويجب التمسك بوحدته

2023/05/28 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

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شدد الرئيس التركي المنتخب، رجب طيب أردوغان، ان الشعب التركي كله هو الفائز بهذه الانتخابات وأهمية وحدة الشعب والتمسك بها.

وقال أردوغان في خطابه الأول أمام أنصاره في أسطنبول بعد فوزه بالانتخابات في جولتها الثانية :"نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين".

وأضاف "أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة".

وأشار أردوغان الى "انن قلنا مرارا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا" مضيفا "أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيودع كمال كليجدار أوغلو وسيحمله مسؤولية الأداء السيء في الانتخابات".

وأكد، ان "هدفنا هو عدم تخلي بلدنا عن الأهداف المنشودة وأن يتمسك الشعب بتوحده، ولا أحد بمقدوره أن يسيء للحريات في بلدنا أو التحقير من شأن شعبنا أو أن يمنعه من التوحد".

وجدد الرئيس التركي المنتخب إلتزامه "بتحقيق وعودنا خلال المرحلة المقبلة وسنتمسك بها، ولا ندعم المثلية وكيان العائلة وحقوق المرأة من المقدسات لدينا والعائلة بالنسبة لنا مقدسة وسنكسر يد كل من يحاول التعرض لها".

ونوه أردوغان الى ان "كلمته القادمة ستكون من القصر الرئاسي في أنقرة وسنوجهها للعالم بأسره".

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