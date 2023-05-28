بينهم عراقيون.. المهاجرون العرب يتنفسون الصعداء بفوز أردوغان ويحتفلون بالانتصار

2023/05/28 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

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أحتفل المهاجرون وبينهم العراقيون بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية رئاسة ثانية.

وفاز أردوغان بولاية جديدة مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو، أعاد قضية اللاجئين في بلاده إلى الواجهة مجددًا.

وبعد أن كان يقول في الحملة الانتخابية الأولى إنه سيضمن لللاجئين السوريين عودة آمنة إلى بلادهم مع الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، تضمن خطاب كليجدار أوغلو عنصرية واضحة في الحملة الثانية.

واتهم المرشح الرئاسي الخاسر في تسجيل مصور عبر حسابه على موقع تويتر، أردوغان بـ”فتح البلاد لتكون ملاذًا للاجئين غير النظاميين”، وقال :"فليسمعني الجميع، لم نجد هذا الوطن في الشارع، ولن نتركه للعقلية التي جلبت 10 ملايين لاجئ غير نظامي..



حدودنا هي شرفنا".

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