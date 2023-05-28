الموازنة على رأس مخرجات اجتماع الاطار التنسيقي

2023/05/28 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حسم الاطار التنسيقي بإجتماعه، اليوم الاحد، النقاط الخلافية حول الموازنة العامة الاتحادية.

وقال بيان للاطار التنسيقي، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الاجتماع بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية، وجملة من الملفات المهمة في مقدمتها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث (2023، 2024، 2025)".

واضاف البيان، ان "المجتمعين شددوا على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن، لصلته المباشرة بعمل الحكومة وامور المواطنين اليومية وتحقيق متطلباته الخدمية".

وعقد الاطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي رقم 157 مساء اليوم، في مكتب محسن المندلاوي وبحضور رئيس الوزراء وقادة الاطار التنسيقي.

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