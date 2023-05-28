الحلبوسي يهنئ إردوغان بولايته الرئاسية الجديدة لتركي

2023/05/28 | 21:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بارك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، للشعب التركي وللرئيس رجب طيب اردوغان فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر “تهانينا للشعب التركي الجار والصديق نجاح العملية الانتخابية الديمقراطية، وللرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية التركية”.

واضاف “نتطلع إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين بلدينا في عدد من المجالات، متمنين لتركيا الرخاء والتطور والمزيد من الازدهار”.

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