2023/05/28 | 21:04 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه رئيساً لتركيا: نتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/28 | 21:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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