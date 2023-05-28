2023/05/28 | 21:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) رسميا، الأحد، إطلاق أول مذيع أخبار افتراضي لها يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي (أفتار)، ضمن خطة التطوير لمواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في المؤسسات الإعلامية، بحسب تقرير للوكالة.

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