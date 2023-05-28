الاتحاد العراقي يصدر بياناً جديداً بخصوص عقوبة النجم إبراهيم بايش

2023/05/28 | 21:08 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايش ينافس مع فريقه القوة الجوية على لقب الدوري العراقي (مايل كيريف/ Getty)

قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تخفيض عقوبة لاعب نادي القوة الجوية ومنتخب العراق إبراهيم بايش، للمرة الثانية، بعد أن حرم من اللعب لمدة سنتين في وقت سابق.

واجتمعت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي، الأحد، وناقشت الطلب المقدم إلى رئيس وأعضاء الاتحاد، من قبل لاعب نادي القوة الجوية إبراهيم بايش، بخصوص العقوبة التي طاولته بالإيقاف لمدة سنتين والتي تم تقليصها في وقت سابق إلى 10 مباريات.

وكتب الاتحاد العراقي في بيان رسمي: "بالأخذ بعين الاعتبار درجة مشاركة اللاعب في المخالفة، وحسب المادة 7 الفقرة 2 من لائحة الانضباط، وبدلالة المادة 133 الفقرة 1 والفقرة 2 من لائحة الانضباط، والخاصة بمراجعة القرارات، ولالتزام اللاعب بتنفيذ العقوبة المفروضة، وتقديمه الاعتذار الرسمي، تقرر تعديل العقوبة المفروضة على اللاعب إبراهيم بايش".

وأردف البيان: "تقرر تعديل العقوبة المقررة بالإيقاف من اللعب عشر مباريات حسب قرار لجنة الاستئناف رقم 23 في 27 إبريل/ نيسان 2023 الفقرة الثالثة، والاكتفاء بما تم إيقافه من المباريات (8 مباريات) بدلاً من (10 مباريات) حسب أحكام المادة 51 الفقرة 2، والإبقاء على الغرامة المالية والتي قدرها عشرون مليون دينار عراقي (15250 دولارا) استناداً لأحكام المادة 51 الفقرة 2 من لائحة الانضباط".

وختم البيان: "تأمل لجنة الانضباط أن يكون اللاعب حريصاً على سمعة البطولات التي يقيمها الاتحاد العراقي لكرة القدم، فضلاً عن سمعته الشخصية كونه لاعبا في المنتخب العراقي، وتنتظره استحقاقات دولية قريبا".

وكان بايش قد تعرض للعقوبة بعد الأحداث التي صاحبت لقاء قمة الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، والذي خسره فريقه القوة الجوية، أمام ضيفه الكهرباء 3-2.

وبعد صافرة نهاية اللقاء الذي أقيم على ملعب الشعب الدولي، حاول نجم منتخب العراق الاعتداء على حكم المواجهة مهند قاسم، فيما احتج عضو إدارة نادي القوة الجوية حمادي أحمد، ومشرف فريق القوة الجوية أحمد خضير، على الحكم أيضا، في الوقت الذي قام فيه بعض مشجعي الجوية بخلع المقاعد المخصصة لهم ورميها على أرضية الملعب.

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