البريميرليغ.. إيفرتون

2023/05/28 | 21:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزز إيفرتون سجله الرائع بالبقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم لمدة 69 عاما بعدما فاز 1-صفر بشق الأنفس على بورنموث في الجولة الأخيرة من الموسم وتجنب الهبوط، السبت.

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