2023/05/28 | 21:22 - المصدر: المركز الخبري

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص أردوغان: سنحقق وعودنا خلال المرحلة المقبلة وسنتمسك بها المركز الخبري الوطني.

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