الاطار يشدد على حسم ملف الموازنة باسرع وقت

2023/05/28 | 21:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: شدد الاطار التنسيقي، على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت...

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