القاسم يحقق فوزا ثمينا على نفط ميسان في الدوري الممتاز

2023/05/28 | 21:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق القاسم فوزا ثمينا على ضيفه نفط

ميسان بنتيجة (2-1)، اليوم الأحد، على

ملعب النجف الدولي في افتتاح الجولة 31

من الدوري العراقي الممتاز وسط غياب تام

للجماهير بداعي العقوبة الاتحادية.

وتقدم القاسم بال

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