أردوغان يفوز برئاسة تركية جديدة

2023/05/28 | 21:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، بفترة

رئاسة تركية جديدة تمتد لخمس سنوات

مقبلة.

فوز أردوغان جاء في جولة الإعادة، أمام

خصمه اللدود كمال كليتشدار اوغلو،

وبذلك يتمكن من الفوز بولاية ثالثة.

وتحصل اردوغان

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