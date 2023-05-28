السوداني يهنئ اردوغان بفوزه بولاية رئاسية جديدة

2023/05/28 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، رئيس تركيا المنتخب، رجب طيب اروغان، بمناسبة تجديد ولايته الرئاسية للمرة الثالثة.

وقال السوداني في تغريدة على موقع تويتر، تابعتها (بغداد اليوم): "نتقدم بخالص التهنئة للأخ الرئيس، السيد رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه بثقة الشعب التركي الصديق، وإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية التركية، كما نتمنى للعلاقات العراقية التركية التقدم والازدهار واستمرار أواصر الصداقة والتعاون المتبادل".

وتربط العراق وتركيا عدة ملفات اهمها مشروع التنمية والتفاهمات حول الاطلاقات المائية.

حيث أعلن العراق خلال مؤتمر، امس السبت، عقد في العاصمة، بغداد، عن مشروع خط بري وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، والذي يعول عليه ليصبح خط نقل أساسيا للبضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.

وتم الإعلان لأول مرة عن "طريق التنمية" خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى تركيا، في مارس الماضي، حيث كشف عنه في مؤتمر صحفي مشترك للسوداني والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

وأكد السوداني حينها اتخاذ خطوات جادة تجاه "تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة وخاصة المجال الاقتصادي ووضع أسس تعزيز التعاون مع الأشقاء والجيران في هذا المجال الاقتصادي".

وخلال الأشهر القليلة الماضية، سجل العراق تراجعاً خطيراً في منسوب مياه نهري دجلة والفرات، ما تسبب بهجرة الأهالي من عشرات القرى في الأرياف العراقية، إلى جانب خسائر فادحة في القطاع الزراعي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية أن "الحكومة العراقية الحالية، عازمة، وبشكل حقيقي، على حسم ملف المياه مع دول الجوار، لضمان حصة عادلة للعراق، وهناك جولة مفاوضات جديدة ستكون مع الجانب التركي، وهناك تفاهمات وقضايا مصالح مشتركة لحسم هذا الملف، وفق حسن الجوار، ووفق القوانين الدولية والأممية".

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