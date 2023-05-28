السوداني وفائق زيدان يبحثان التكامل بين السلطات الدستورية

2023/05/28 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان سبل تعزيز التكامل بين السلطات الدستورية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته (بغداد اليوم) ان الجانبين "بحثا خلال اللقاء في سبل تعزيز التكامل بين السلطات الدستورية، والعمل على تدعيم سلطة القانون واستقلالية القضاء، وفق ما جاء في البرنامج الحكومي، من أولويات ومتطلبات داعمة للأمن والاستقرار والسلم الأهلي".

كما بحثا "الإجراءات القضائية والحكومية في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، وعملية استرداد الأموال العامة المنهوبة، ومتابعة تنفيذ مذكرات القبض بحق المتهمين بارتكاب تلك الجرائم".

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