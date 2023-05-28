توتر أمني في اربيل بعد حادثة اغتيال لاحد أفراد عائلة بارزاني

2023/05/28 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كُردستان

افاد مصدر امني في كُردستان، مساء اليوم الاحد، بوجود توتر امني في اربيل ، على خلفية حادثة الاغتيال التي حدثت في المحافظة، دون معرفة المستهدف بالاغتيال حتى الان، الا انه من عشيرة بارزاني بحسبما اكدت المصادر.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الحادث وقع في شارع 100 قرب مديرية الجوازات"، مبيناً ان "هناك انتشارا لجهاز الباراستن والاسايش وتم نصب سيطرات عديدة في الشواراع اثر الحادث".

وتواردت انباء عن ان ليهات شيخ محمد، خال رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني هو الذي نجا من محاولة الاغتيال

الا ان مصادر خاصة قالت لـ(بغداد اليوم)، ان "عنصرين من البيشمركة نجوا من محاولة اغتيال في اربيل ".

فيما نفت المصادر ان يكون الحادث على صلة بأحد افراد عشيرة بازاني او ليهات شيخ محمد بالتحديد.

ولم تصدر السلطات الرسمية في اربيل لغاية اللحظة اي ايضاح عن الحادث او عن الخسائر والدوافع ومصير المنفذين.

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