2023/05/28 | 22:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nHdEEizsRNs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو الديمقراطي مهدي عبد الكريم : هناك نية مبيته في اللجنة المالية لضرب حكومة السوداني) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو الديمقراطي مهدي عبد الكريم : هناك نية مبيته في اللجنة المالية لضرب حكومة السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).