2023/05/28 | 22:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يبارك لإردوغان بفوزه لرئاسة تركيا للمرة الثالثة: نتمنى لعلاقاتنا التقدم والازدهار المركز الخبري الوطني.

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