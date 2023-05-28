2023/05/28 | 22:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيسا الوزراء والقضاء يبحثان الإجراءات القضائية والحكومية بمجال مكافحة الفساد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسا الوزراء والقضاء يبحثان الإجراءات القضائية والحكومية بمجال مكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسا الوزراء والقضاء يبحثان الإجراءات القضائية والحكومية بمجال مكافحة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).