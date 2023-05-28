الحلبوسي: دعم قطاع التعليم يجب ان يكون جزء من منهاج القيادات والاحزاب

2023/05/28 | 22:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ان الدعم الكامل من السلطات كافة لقطاع التعليم وتعزيزه يجب ان يكون جزء من منهاج القيادات والاحزاب.

وقال الحلبوسي في كلمة بحفل تخرج طلاب الجامعة الأميركية في دهوك ” طلابنا اليوم يفتحون صفحةً جديدةً في حياتهم، ليكونوا جيلاً ناجحاً طامحا يشعر بالمواطنة ويعمل بشكل تشاركي وموحد، ضمن مفهومِ الحقوقِ والواجباتِ ويتحمل مسؤولياتِه تجاه العراق”.

واضاف الحلبوسي ان “العمل على خلق جيل مثقف ومتعلم يعي حقوقَه وواجباتِه يعد من أهم الأولوياتِ في بناء مستقبلٍ مشرقٍ ومستدام”.

وتابع “ندرك جيداً أهميةَ الاهتمام بقطاع التعليم وتعزيزِ دورِه في بناء مجتمعاتٍ متقدمةٍ ومزدهرة ويجب ان يكون لهذا القطاع الدعم الكامل من السلطات كافة ويكون جزء من منهاج القيادات والاحزاب”.

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