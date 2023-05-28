2023/05/28 | 22:10 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. خطاب النصر للرئيس التركي أردوغان بعد فوزه بالانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: mN8Qhs1bgKQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. خطاب النصر للرئيس التركي أردوغان بعد فوزه بالانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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