رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى

2023/05/28 | 22:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان.

وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التكامل بين السلطات الدستورية، والعمل على تدعيم سلطة القانون واستقلالية القضاء، وفق ما جاء في البرنامج الحكومي، من أولويات ومتطلبات داعمة للأمن والاستقرار والسلم الأهلي.

وشهد اللقاء كذلك التباحث في الإجراءات القضائية والحكومية في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، وعملية استرداد الأموال العامة المنهوبة، ومتابعة تنفيذ مذكرات القبض بحق المتهمين بارتكاب تلك الجرائم.

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