2023/05/28 | 22:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PVyoAvkZ6aM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رافع العيساوي: صفحات ممولة على مواقع التواصل هاجمتنا بعد حديثنا عن الفساد بمؤتمر الفلوجة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رافع العيساوي: صفحات ممولة على مواقع التواصل هاجمتنا بعد حديثنا عن الفساد بمؤتمر الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).