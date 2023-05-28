كليتشدار أوغلو منافس أردوغان يتعهد بمواصلة النضال حتى تكون هناك

2023/05/28 | 22:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرشح الرئاسي التركي، كمال كليتشدار أوغلو، في خطاب ألقاه من مقر حزبه في أنقرة، إنه سيواصل القتال حتى تكون هناك "ديمقراطية حقيقية" في تركيا.

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