تحدث عن حملة

2023/05/28 | 22:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، بشكل غير مباشر بهزيمته في جولة الإعادة التي أجريت، الأحد، أمام منافسه الرئيس، رجب طيب إردوغان

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