2023/05/28 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوسف يتأثّر في رسوماته بالمدارس الواقعية: ربطت بين الفوتوغراف والتشكيل بخيط رفيع لتجسيد ملامح الصورة بغداد – ياسين ياس الفنان التشكيلي ماهر يوسف، خريج قسم سمعية ومرئية بمعهد الفنون الجميلة بغداد، احب ودرس الفوتوغراف من خلال دورات عديدة على يد عمالقة الفن،وربط الفوتوغراف الصورة بالعين ،مع التشكيل بالعين واليد..التقته(الزمان) في مرسمه في شارع الرسامين بالكرادة […]

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