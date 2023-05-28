2023/05/28 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدفة غريبة لكنها جميلة عمان – رياض عبد الكريم اثناء تجوالي بمعرض صديقي العزيز الفنان التشكيلي علي رضا في قاعة الاورفلي بعمان والذي خصصه لعرض رسوماته في البورتريه وضم اكثر من خمسين عملا لشخصيات عراقية لها حضور مميز في ساحة الفكر والثقافة ، وانا استعرض الرسوم كانت بقرب صورتي المعلقة صورة لشخصية فكرية وصحفية وثقافية […]

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