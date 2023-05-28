2023/05/28 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي السينما يحتفي بفيلم آخر السعاة بغداد – الزمان احتفت نقابة الفنانين العراقيين مساالخميس الماضي بمخرج وفريق عمل فيلم آخر السعاة الفنان سعد العصامي وعرضت الفيلم ضمن فعاليات نادي السينما في نقابة الفنانين العراقيين بحضور امين سر نقابة الفنانين العراقيين الفنان فاضل وتوت وحضور نوعي ومميز من نجوم الفن العراقي وصناع السينما.الجلسة التي ادارها […]

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