اجرى (4500) عملية للقلب :جراح ايطالي عالمي يتعاقد للعمل في مستشفيات العتبة الحسينية (فيدبو)

2023/05/28 | 22:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق الجراح الايطالي العالمي

البروفيسور في جراحة القلب (رافائيل

سيميمو) على التعاون مع هيئة الصحة

والتعليم الطبي وتعاقد للعمل في

مستشفياتها المتخصصة بأمراض القلب،

واعلن بعد جولة رافقه بها رئيس هيئة

ال

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