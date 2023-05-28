حسم انتخابات تركيا..أردوغان رئيسًا للعقد الثالث

2023/05/28 | 22:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت قناة سي إن بي سي فوز مرشح الرئاسة رجب طيب أردوغان الانتخابات التركية متقدمًا على مرشح المعارضة كالديجار أوغلو في الجولة الثانية.

وتذكر بعض الأخبار الصحفية أن أردوغان نجح في حصد 52.8% من إجمالي الأصوات في جولة الإعادة.

النتائج الأولية للانتخابات التركية

بدأت النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية في الصدور.



وحسب أغلب المصادر ينجح الرئيس الحالي لتركيا، رجب طيب أردوغان، في الاحتفاظ بالمقدمة كما حدث في الجولة الأولى.

وبحسب وكالة الأناضول التركيا يحصد المرشح الرئاسي، رجب طيب أردوغان، 54.78% من الأصوات التركية فيما تصل أصوات كيليجدار أوغلو إلى 45.22% بعد فحص 66.65% من إجمالي الأصوات.

وعلى الناحية الأخرى تصرح وسائل الإعلام، أنكا التركية، أن كليجدار أوغلو متفوقًا حتى الآن بـ 50.95% من الأصوات فيما حقق أردوغان 49.05% فقط بعد فصل 67.27% من الأصوات.

وعادت بعد ذلك وكالة أنباء أنكا لتكشف عن تقدم رجب طيب أردوغان وهو ما اتفق مع رواية قناة NTV التي ترى أن 58% من الأصوات تذهب لرجب طيب أردوغان.

وينتظر إعلان النتائج الرسمية بعد ساعات من الآن لتكشف عن استمرار رجب طيب أردوغان في حكمه الممتد لعقدين أو رحيله ليحل محله مرشح المعارضة التركية، كليجدار أوغلو.

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