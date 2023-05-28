2023/05/28 | 23:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الليرة التركية إلى 20.05 مقابل الدولار مع إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان فوزه في الانتخابات الرئاسية، الأحد، وهو فوز من شأنه أن يمدد حكمه الذي ينزع إلى الشمولية على نحو متزايد إلى عقد ثالث.

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