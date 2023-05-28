السامرائي يهنئ اردوغان على فوزه والشعب التركي على

2023/05/28 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

هنأ رئيس تحالف عزم، مثنى السامرائي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

وقال السامرائي في تغريدة بتويتر :"نهنئ فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان على فوزه في الانتخابات الرئاسية والشعب التركي على نجاح الانتخابات من خلال مشاركته الواسعة والتي تعكس ثقته بالعملية الديمقراطية".

وأضاف "نتطلع إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي مع تركيا وتعميق العلاقات الثنائية، متمنين لها المزيد من الازدهار".

يشار الى ان أردوغان قد تفوق على منافسه زعيم المعارضة كليجدار أوغلو، ليفوز بولاية جديدة.

وحصل اردوغان على 52.12 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه، كليتشدار أوغلو، على 47.88 في المئة، بعد فرز 98.22 في المئة من الأصوات.

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