بالفيديو.. احتفالات عارمة في تركيا بفوز أردوغان

2023/05/28 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

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عمت تركيا احتفالات عارمة بعد أن أظهرت النتائج الأولية فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات.

وتفوق أردوغان على منافسه زعيم المعارضة كليجدار أوغلو، ليفوز بولاية جديدة.

وقال التلفزيون التركي الرسمي إن إردوغان حصل على 52.12 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه، كليتشدار أوغلو، على 47.88 في المئة، بعد فرز 98.22 في المئة من الأصوات.

ولم يقتصر الاحتفال على الأتراك وحدهم بل شاركهم المهاجرون وبينهم العراقيون، بعد ان هدد المرشح الرئاسي الخاسر زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو، بأعاد قضية اللاجئين في بلاده إلى الواجهة مجدداً.

وبعد أن كان يقول في الحملة الانتخابية الأولى إنه سيضمن لللاجئين السوريين عودة آمنة إلى بلادهم مع الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، تضمن خطاب كليجدار أوغلو عنصرية واضحة في الحملة الثانية.

واتهم المرشح الرئاسي الخاسر في تسجيل مصور عبر حسابه على موقع تويتر، أردوغان بـ”فتح البلاد لتكون ملاذًا للاجئين غير النظاميين”، وقال :"فليسمعني الجميع، لم نجد هذا الوطن في الشارع، ولن نتركه للعقلية التي جلبت 10 ملايين لاجئ غير نظامي..



حدودنا هي شرفنا".

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