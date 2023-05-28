2023/05/28 | 23:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باندلاع اشتباكات مسلحة بين أبناء قبيلة واحدة في محافظة ميسان جنوبي العراق، على خلفية مقتل شخص ببغداد.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/ إن “اشتباكات مسلحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع اشتباكات مسلحة بين أبناء قبيلة واحدة جنوبي البلاد المركز الخبري الوطني.

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