2023/05/28 | 23:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد النائب برهان المعموري، اليوم الاحد، على ضرورة أن تتضمن الموازنة توزيعاً عادلاً ومنصفاً لثروات البلاد على جميع المحافظات دون تفضيل محافظة على أخرى، فيما أشار الى تضمين فقرات تضمن معالجة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المعموري: “الموازنة” يجب أن توزع بشكل منصف على جميع المحافظات وتعالج مشاكل المجتمع المركز الخبري الوطني.

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