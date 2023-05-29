من منصة التتويج إلى توديع المسابقة.. نهاية

2023/05/28 | 23:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبط نادي ليستر سيتي إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي وودّع مسابقة الدوري الممتاز (البريميرليغ)، بعد وقوعه في المركز الثامن عشر على سلم الترتيب برصيد 34 نقطة فقط.

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