2023/05/28 | 23:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر الجبوري، الاحد، ان نهر دجلة قد تحول في بعض مناطق البلاد الى مجرد ساقية بسبب شح المياه وقلة الاطلاقات القادمة من تركيا، لافتا الى ان المشكلة ليست بجديدة ولكنها تفاقمت بسبب عدم اتخاذ إجراءات مسبقة من قبل الحكومات المتعاقبة.

وقال الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تركيا تعمل على انشاء السدود الاروائية للاستفادة من المياه في ري المزارع وضمان الحصول على المحاصيل، وبالتالي فان العراق تضرر كثيراً من جراء الإجراءات التركية”.

وأضاف ان “العراق لم يخطط على المدى البعيد، اذ كان من الأفضل التفكير قبل 10 سنوات من وقوع الازمة الراهنة المتمثلة بشحة المياه وجفاف الأنهار، حيث شهدت صلاح الدين قبل أيام انحسار لمياه دجلة، وجعلت النهر يتحول الى مجرد ساقية للزراعة”.

وبين ان “الحكومات المتعاقبة غفلت او استغفلت حدوث ازمة المياه الراهنة، اذ لابد من التحرك السريع على الرغم من انه متأخر، الا انه الواجب يحتم على الجميع اتخاذ إجراءات والتوجه نحو المجتمع الدولي لحل الازمة”، لافتا الى ان “وزير الموارد المائية تسلم حقيبته ووجد امامه ازمة ليست جديدة على الرغم من تحركاته الا ان المشكلة قائمة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: نهر دجلة تحول الى ساقية وأزمة المياه في تفاقم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري: نهر دجلة تحول الى ساقية وأزمة المياه في تفاقم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).