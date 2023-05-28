شباب العراق يتعادل مع إنجلترا ويودع مونديال الأرجنتين

2023/05/28 | 23:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعادل المنتخب العراقي مع نظيره الإنكليزي سلبياً من دون أهداف في مبارياته التي جرت مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم دون 20 عاماً الجارية احداثها في الأرجنتين.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، ورد حار مرمى العراق حسين حسن ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لانجلترا في الدقيقة 45+6 .

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى صافرة الحكم معلنا عن نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وودع العراق البطولة من الدور الاول بعد ان اخفق بلوغ المرحلة الثانية التي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل.

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